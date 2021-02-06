Emekli postacı salgın döneminde bahçesini açtığı sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
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Emekli postacı salgın döneminde bahçesini açtığı sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

06.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:15

Edirne'de yalnız yaşayan emekli postacı, salgın döneminde aç kalan köpek ve kedilere evinin bahçesini açarak onlara sıcak bir yuva imkanı sağladı.

Edirne'de yalnız yaşayan emekli postacı, salgın döneminde aç kalan köpek ve kedilere evinin bahçesini açarak onlara sıcak bir yuva imkanı sağladı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan ve 37 yıldır kuğu ile arkadaşlık etmesiyle bilinen hayvansever Recep Mirzan, sokağa terk edilen ya da sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara salgın döneminde bahçesinin kapısını açtı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara evinin bahçesinde yer veren Mirzan, bu süreçte sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmadı.

Mirzan, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, özellikle salgın döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi. Köpeklerin bu dönemde zor yiyecek bulduğuna şahitlik ettiğini anlatan Mirzan, şöyle devam etti:

"Ben hayvanları çok seviyorum. Onlar çok vefalı hayvanlar. Bu virüs döneminde bir, iki derken 15'ten fazla köpek ve 20'den fazla kedi bahçeme geldi. Ben de onları yalnız bırakmak istemedim. Onlara gücümün yettiği ölçüde yer yaptım. Zor günler geçirdiğimiz dönemde onları aç ve susuz bırakmıyorum. Ben bu konuda hayvanseverler mama desteği verirse sevinirim. Gelsinler bahçemde onlar kedi ve köpekleri beslesinler. Hayvanların sayıları her geçen gün arttığı için ben de onları beslemekte zorlanıyorum. En azından bana da yardımcı olmuş olurlar."

Bazı insanların bir hevesle köpek veya kedi alıp daha sonra onları sokağa attığını ifade eden Mirzan, kimsenin bakamayacağı hayvanı almaması gerektiğinin, sokağa atılan hayvanların daha sonra yaşamakta çok zorluk çektiğinin altını çizdi.

Mirzan, Edirne Belediyesinden de bazı hayvanların kısırlaştırılması ve tedavilerinin yapılması için destek istedi.

Emekli postacı salgın döneminde bahçesini açtığı sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Emekli postacı salgın döneminde bahçesini açtığı sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Emekli postacı salgın döneminde bahçesini açtığı sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Emekli postacı salgın döneminde bahçesini açtığı sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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