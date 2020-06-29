Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde emekli postacı Yonus Güneş (72), yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için şebeke hattı bağlatamadığı evinin elektrik ihtiyacını, güneş enerji sistemiyle karşılıyor.

Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor
29.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:36
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde emekli postacı Yonus Güneş (72), yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için şebeke hattı bağlatamadığı evinin elektrik ihtiyacını, güneş enerji sistemiyle karşılıyor. Koronavirüs sürecinde kendisi ve ailesini burada izole eden Yonus Güneş, "Şimdi evimizde 24 saat elektriğimiz var" dedi.

Emekli postacı, 4 çocuk, 8 torun sahibi Yonus Güneş, 22 yıl önce emekli olduktan sonra doğal hayat yaşamak için Sandıklı'ya bağlı Ballık köyüne 5 kilometre, ilçeye ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki arazisine tek odalı, bitişiğinde besihanesi olan ev yaptı. Bu arazide bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek doğal yaşam süren Yonus Güneş, evi yerleşim yerlerinden uzak olduğu için elektrik bağlatamadı. Eşi Hatice Güneş ile evde elektrik olmadığı için zaman zaman tartışan Yonus Güneş, çareyi güneşten elektrik üretimi yapan güneş pili sisteminde buldu.

Yonus Güneş, evinin giriş bölümünün çatıyla birleştiği noktaya 16 güneş panelinin yer aldığı sistem kurdurdu. Yonus Güneş, saatte 4 kilovat elektrik üretimi yapıp, 800 amper bataryayla elektriği depo ettiği sistem sayesinde buzdolabı, televizyon, aydınlatma, süt makinesi ve dalgıç pompanın elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Yonus Güneş, ailesiyle birlikte koronavirüs günlerinde bu evde insanlardan uzak kalarak kendini de izole etti.

Yonus Güneş, "Evde ışıklar olmadığı için hanım ile çok kavgalar ettik. Hanım dedi ki; 'Ben burada durmam'. Ben de ona dedim ki; 'Sana elektriği alacağım'. Elektrik dağıtım şirketine müracaat ettik. Dağıtım şirketinin vereceği yer uzak geldi. 'Olmaz' dediler. Bu güneş panellini taktırmak için müracaat ettik, uygun görüldü. Biz de bu güneş panelini koydurduk. Şimdi evimizde 24 saat elektriğimiz var, güneş paneli sayesinde. Süt makinemiz çalışıyor, bulaşık makinemiz çalışıyor. Ev ışıklandırmamız oluyor. Buzdolabımız var. Kuyumuzdaki dalgıç pompa da çalışıyor. Koronavirüs hastalığı çıkalı marttan bu yana buradan çıkmadık. Temiz havada organik yiyip, içiyoruz. Burada pek temasımız olmadı. Kanun kapsamında misafirlerimizle de uzaktan bu süreci geçiriyoruz" dedi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Safiye Soyman Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:51:25. #1.15#
title