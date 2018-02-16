Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu
Rusya'da emekli polis, kendi imkanları ile yaptığı cinsel ilişki oyuncağına sarılı halde ölü bulundu. Adamın birkaç aydır duran cesedinin mumyalanmış olduğu fark edildi.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ev yapımı bir cinsel ilişki oyuncağını kucaklarken ölen emekli polisin mumyalanmış kalıntıları bulundu. Apartmandan kötü kokuların geldiğini söyleyen komşuların şikayeti üzerine harekete geçen polis ilginç ölümün ortaya çıkmasını sağladı.
AYLARDIR OYUNCAĞA SARILI YATIYORDU
St. Petersburg'da 66 yaşındaki bir emekli polisin evine kapıyı kırarak giren güvenlik güçleri, ölü adamın koltukta cinsel ilişki oyuncağına sarılarak yattığını gördü. Uzmanlar bir kaç aydır ölü olduğunu tahmin ettikleri polisin bedeninin kısmen mumyalanmış olduğunu söyledi.
OYUNCAĞI KENDİ İMKANLARIYLA YAPMIŞ
Güvenlik güçleri, emekli polisin çöp konteynerlerindan topladığı eşyalarla bebeği oluşturduğunu düşünüyor. İncelemeler sonucu vücudu kumaş, halat ve eski havlularla oluşturulan seks oyuncağının darbe almadan kaldığı görülürken, adamın vücudunun bazı bölgelerinin mumyalanmış olması polisleri endişelendirdi.
"BİRKAÇ AYDIR DEDEMİ GÖRMEDİM"
Ölen emekli polisin yakınlarından tek bir kişiye ulaşabildi. O da ölen polisin torunu Valery M.'ydi. Valery M. kendisiyle iletişime geçen polislere birkaç aydır dedesini görmediğini söyledi.
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bence ibreti alem için mumyalanmış. fakat kimse nin arayıp sormaması da bence ilginç. bu insanların yalnız bırakılmasının da bu tip eylemlere itlmesi için bir sebep diye düşünüyorum.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Sarstvo nebesnoye. Ortodokslara rahmet kendi dillerinde böyle denir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mumyalaşma ( Mumifikasyon ) : Mumyalaşma ölümden sonra dokuların ve organların dehidrate olup kurumasıdır. Nadir olarak meydana gelir. Ölümden önce var olan dehidratasyon, meydana gelişi kolaylaştırır. Çöl kumu gibi sıcak ve kuru zeminlere gömülen ya da benzeri ortamda bırakılan cesetlerde meydana gelir. Tamamlanması aylar hatta yıllar alır. Bir kez meydana geldikten sonra yıllarca bu özellik kaybolmaz. bir makalede böyle diyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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şişme bebek japonlarınkini 2 ye katlarCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Ya asparagas bir haber. Ölmüşte kendini nasıl mumyalamış. Yemeyin bizi.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır