Emekli polisi hırsız zannederek öldürdü
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Emekli polisi hırsız zannederek öldürdü

Emekli polisi hırsız zannederek öldürdü Başkent'te hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı Ankara'nın Polat İlçesinde yoldan geçen emekli polisi, hırsız zanneden bir kişi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

21.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:20

Emekli polisi hırsız zannederek öldürdü

Başkent'te hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı

ANKARA - Ankara'nın Polat İlçesinde yoldan geçen emekli polisi, hırsız zanneden bir kişi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesi Karailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Karailyas Mahallesinde oturan Y.T. isimli şahıs kendi evinin camından, yoldan geçen emekli polis Ş.K.'yi hırsız zannederek, kendisine ait av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri ağır yaralanan Ş.K.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak Polatlı Devlet hastanesine kaldırılan emekli polis Ş.K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise av tüfeği ile birlikte Y.T.'yi gözaltına aldı. Polatlı Cumhuriyet Savcısına sevk edilen Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emekli polisi hırsız zannederek öldürdü

Kaynak: İHA

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