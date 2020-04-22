Emekli polisi dövüp, parasını gasbeden şüphelilerden biri yakalandı
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Emekli polisi dövüp, parasını gasbeden şüphelilerden biri yakalandı

KONYA'da emekli polis memurunu dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbeden iki şüpheliden biri yakalandı.

22.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:11
Emekli polisi dövüp, parasını gasbeden şüphelilerden biri yakalandı

KONYA'da emekli polis memurunu dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbeden iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabel etmeyen Savaş G.'nin (26) 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. 

Olay, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, emekli polis memuru H.C.'yi dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbedilen kaçtı. Yaralanan ve ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.C. burada tedavi altına alındı. H.C. polise verdiği ilk ifadesinde olayı gerçekleştirenlerden birini daha önce de evinden silahını çalan Savaş G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla şüpheliyi yakaladı. 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yaralarlanarak cezaevinden çıktığı belirtilen Savaş G.'nin emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin yapmadığı, iftira atıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

   


Kaynak: DHA

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