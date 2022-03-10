Emekli polis törenle defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Yerel
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- Emekli polis törenle defnedildi Edirne'de hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
EDİRNE (İHA) - - Emekli polis törenle defnedildi
EDİRNE - Edirne'de hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne'de yaşayan emekli polis memuru 70 yaşındaki Remzi Şen, hayatını kaybetti. Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında törenin yapılacağı Eski Camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından polislerin omuzlarında cenaze aracına bırakılan Şen'in naaşı, Edirne'de toprağa verildi.
Törene vatandaşlar ve meslektaşları katıldı.