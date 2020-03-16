Emekli polis sulama kanalında ölü bulundu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi sulama kanalında ölü bulundu.
16.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:38
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi sulama kanalında ölü bulundu.
Kertme Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında erkek cesedi olduğu ihbarında bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mehmet Arslan'a (62) ait olduğunu belirledi.
Arslan'ın otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA