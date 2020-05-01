Emekli polis otel odasında ölü bulundu
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Emekli polis otel odasında ölü bulundu

Emekli polis otel odasında ölü bulundu
01.05.2020 05:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 05:24

İZMİR'in Konak ilçesinde emekli polis, Fethi Şaşmaz (56) 2 yıldır kaldığı oteldeki odasında ölü bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde emekli polis, Fethi Şaşmaz (56) 2 yıldır kaldığı oteldeki odasında ölü bulundu. Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. 

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Fethi Şaşmaz, Konak'taki bir otelde yaşamaya başladı. Otelde 2 yıldır kaldığı öğrenilen emekli polis Fethi Şaşmaz'dan bir süredir haber alamayan kat görevlisi durumu yönetime bildirdi. Bunun üzerine yedek anahtarla odaya giren görevli, Şaşmaz'ı yatağında yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlisi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaşmaz'ın öldüğünü belirledi. Belediye doktoru yaptığı incelemenin ardından Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri otel odasında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fethi Şaşmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Kaynak: DHA

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