Emekli polis müdürünün annesine 'Anneler Günü' ziyareti
10.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:19
İstanbul'da polis ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla emekli polis müdürünün annesini ziyaret edip çiçek takdim etti.
İstanbul'da polis ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla emekli polis müdürünün annesini ziyaret edip çiçek takdim etti.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, Bursa'da yaşayan emekli bir emniyet müdürünün Kadıköy'de yaşayan annesini ziyaret etti. Polisler, emekli polis müdürünün annesinin pasta eşliğinde Anneler Günü'nü kutladı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA