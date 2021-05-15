Emekli polis, meslektaşlarının balkondan girdiği evinde ölü bulundu
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Emekli polis, meslektaşlarının balkondan girdiği evinde ölü bulundu

Emekli polis, meslektaşlarının balkondan girdiği evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da haber alınamayan emekli bir polis memuru, evinde ölü bulundu.

Antalya'da haber alınamayan emekli bir polis memuru, evinde ölü bulundu. Polis, itfaiye merdiveniyle balkondan girdiği dairede meslektaşının cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi 168 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İkinci katta yalnız yaşayan 82 yaşındaki emekli polis memuru Erdoğan Gönüllü'ye ulaşamayan il dışındaki kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla apartmana gelen polis ekipleri Gönüllü'nün daire kapısını defalarca çalmasına rağmen cevap alamadı. Polis, daireye girmek için itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerince açılan merdivenden tırmanan polis daireye balkon kapısından girdi. Mutfakta hareketsiz şekilde bulunan Gönüllü'nün sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gönüllü'nün kapısında sağlık ve polis ekiplerini gören komşuları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Erdoğan Gönüllü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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