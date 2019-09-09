09.09.2019 20:49

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Elinde sopa ile geldi önce emekli polisi darp etti ardından aracının camlarını kırdı

DENİZLİ - Denizli'de emekli bir polis market alışverişinden çıktığı sırada bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırgan ayrıca emekli polis memurunun aracın camlarına da kırarak zarar verdi. Saldırını anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 558. Sokakta meydana geldi. Aracı ile market alışverişinden çıkan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen Kadir Güçlü Özgen 20 ZS 202 plakalı aracının bagajını açtığında arkasında gelen bir şahıs sopa ile Özgen'e saldırdı. Kafasına aldığı darbe ile Özgen yere düştü. Saldırgan sonrasında ise Özgen'in otomobilinin camlarını elindeki sopa ile kırarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgen'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaşanan saldırı anı, Özgen'in aracının camlarının kırılması ve saldırgan şahsın kaçması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA