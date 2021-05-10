Emekli polis korona virüse yenildi
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Emekli polis korona virüse yenildi

Emekli polis korona virüse yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de 58 yaşında yakalandığı korona virüse yenilen 2 çocuk babası emekli polis memuru, gözyaşları ile toprağa verildi.

Kocaeli'de 58 yaşında yakalandığı korona virüse yenilen 2 çocuk babası emekli polis memuru, gözyaşları ile toprağa verildi.

İstanbul Emniyetinden emekli olan ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası polis memuru Eyüp Cankurt (58), korona virüse yakalandı. Yakalandığı virüs sonrası fenalaşan Cankurt, fenalaşarak hayatını kaybetti. Cankurt'un cenazesi Derince Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından yakınların gözyaşları ile Çınarlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Emekli polis korona virüse yenildi
Emekli polis korona virüse yenildi
Emekli polis korona virüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
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