Emekli Polis Fetö'den Gözaltına Alındı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda emekli olduğu öğrenilen polis memuru FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ Terör Örgütüne üye olduğu ileri sürülen emekli polis memuru O.Ö., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR