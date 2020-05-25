Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
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Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu 78 yaşındaki polis memuru kazara ateş alan tabancasından çıkan mermi ile yaralandı Denizli'de 78 yaşındaki emekli polis memuru evinde temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisini bacağından vurdu.

25.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:42

Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

78 yaşındaki polis memuru kazara ateş alan tabancasından çıkan mermi ile yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de 78 yaşındaki emekli polis memuru evinde temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisini bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan emekli polisin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1193/1 Sokaktaki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evinde olan emekli polis memuru Musa C., isimli emekli polis memuru evinde beylik tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı. Musa C., tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Silah sesini duyan Musa C.'nin üst kat komşusu aşağı indiğinden şahsı yaralı görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Musa C., bölgeye gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Musa C.'nin durumun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Kaynak: İHA

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