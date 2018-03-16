Emekli Özel Harekatçı Polisler Kilis'te

Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla Kilis'e geldi.

Otobüsler ve minibüslerle kente gelen 150 kişilik grup, ilk olarak Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Operasyonda aktif görev alan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden gruptakiler, meslektaşlarıyla geçmişte yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yenen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırların terör örgütlerinden arındırılması için TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Kilis'e geldiklerini belirtti.

Tüm Türkiye'nin dualarıyla bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade eden Yenen, bu kapsamda kendilerinin de dernek olarak gaziler ve şehit aileleriyle beraber kente geldiklerini, buradan da Gaziantep'in İslahiye ilçesine geçeceklerini söyledi.

Gazi Polis Süleyman Korkmaz da Afrin ile başlayan harekatın nerede olursa olsun tüm teröristler temizleninceye kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı.

- "Gerekirse cephede savaşan kardeşlerimizin postallarını yıkarız"

Emekli Özel Harekat Polisi Osman Biçer de harekata destek kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin kendisini heyecanlandırdığını ve tekrar eski günlere götürdüğünü dile getirdi.

Bayrağı devrettikleri polislerin gözlerinde görülen görev aşkının kendilerini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"Burada gördüm ki bayrağı devrettiğimiz özel harekatçı kardeşlerimizin gözlerinde pırıl pırıl görev aşkı var. Bizlerinde adı emekli ama yüreğimiz genç. Tüm özel harekatçı kardeşlerim adına yürekten söylüyorum istenirse bugün en ön safta çarpışmaya istenirse de çarpışan kardeşlerimizin postallarını yıkamaya talibiz. Yüreğimizdeki aşk hiç bitmedi. Değil bu ülkeyi bölmek bir kum tanesini daha sökemezler. Allah Türk milletinin ve şuan sahada görevli kardeşlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Bu ülkeyi kimse bölemez. Buraya geldik keşke 'Orada kalın dönmeyin mücadeleye devam edin.' deseler. Tüm arkadaşlarımız adına Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Genelkurmay Başkanımıza yürekten sesleniyorum ihtiyaç duyulursa en ön cephede savaşmaktan en altta hizmet etmeye kadar talibiz."

Türkiye'nin ilk özel harekat kadın polislerinden Şükran Koz da 19 yıl hizmet ettikten sonra emekli olduğunu, bu süreçte zorlu görevlerde bulunduğunu anlattı.

Koz, güvenlik güçlerinin enerjisini ve başarısını yerinde görmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Arkadaşlarımız operasyonlarda çok başarılı bir şekilde ilerliyorlar ama olur ki bizim destek vermemizi ister devletimiz. Gönüllü dilekçelerimizi verdik. Biz de gitmek isteriz hiçbir bedel beklemeksizin oradaki kardeşlerimizin yanında olmak isteriz. Bütün Türkiye onların arkasında onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

-"Oğlumun kokusunu duymaya geldim"

Hakkari'de 19 Ekim 2012'de Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Polisi Okan Koç'un annesi Elif Koç, oğlunun meslektaşlarının yanında bulunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirdi.

Tüm Türkiye'nin kalbinin cephede görev yapan Mehmetçik ile attığını anlatan Koç, "Bu ziyaret, bu üniforma bana büyük bir heyecan veriyor eminim Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi, "Onlara şehit demeyiniz." benim oğlumun Afrin'de savaştığını biliyorum. Oğlumun kokusunu duymaya geldim. Buradaki çocuklarımı doya doya öpmeye, destek olmaya ve o üniformayı koklamaya geldim. Vatan aşkı böyle bir şey." dedi.

Grup daha sonra sınır hattındaki gezinin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket etti.