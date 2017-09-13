Emekli Özel Harekat Polislerinin Suç Duyurusu

Tüm Emekli Polis Harekatçılar Derneği, bir televizyon kanalında yayınlanan dizide "özel harekat polislerinin küçük düşürüldüğü" gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



İzmir Adliyesi önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Uğur Yenen, bir televizyon kanalında yayınlanan dizide özel harekat amirine yumruk atılmasını canlandıran sahneye yer verildiğini ifade etti.



Bu sahnenin onur kırıcı olduğunu ifade eden Yenen, "Böyle bir sahnenin sergilenmiş olması yaklaşık 15 bin muvazzaf ve 10 bin emeklisi bulunan kurum mensuplarının onurunu kırmış, şeref ve haysiyetine dokunmuştur. Yapılan bu yayın gerçeğe aykırıdır. Kasıtlı olarak Türk toplumunda oluşmuş Polis Özel Harekat sevgisine, saygısına ve beğenisine vurulmak istenen bir darbedir." diye konuştu.



Dizideki sahne ile özel harekatçılara karşı bir algı operasyonu düzenlendiğini ileri süren Yenen, kanal yönetimi ve yapımcı şirket hakkında "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.