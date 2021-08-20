Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi
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Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi

Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında Fenerbahçe Orduevi'nde kalan İlhan Kılıç ile Kadıköy'de ikamet eden Aydan Erol'un adreslerine gitti.

Adreslerinde gözaltına alınan Kılıç ve Erol'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi
Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi
Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi
Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
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Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi - Haberler
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