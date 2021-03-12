Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir?

2002 tarihinde emekli olan Halit Edip Başer hayatını kaybetti. Peki, Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir? İşte, Edip Başer hakkında merak edilenlerin detayları...

EMEKLİ ORGENERAL EDİP BAŞER KİMDİR?

Emekli Orgeneral Başer, 1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1972 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. 1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2002 tarihinde emekli oldu. Emekli olduktan sonra Eylül 2006 - Ocak 2007 tarihleri arasında "PKK ile Mücadele Özel Koordinatörü" olarak görev yaptı. Daha sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü