Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir?

12.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:44
Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir?

Emekli Orgeneral Edip Başer yaşamını yitirdi. Üzücü haber sonrası Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir, merak edildi.

2002 tarihinde emekli olan Halit Edip Başer hayatını kaybetti. Peki, Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir? İşte, Edip Başer hakkında merak edilenlerin detayları...

EMEKLİ ORGENERAL EDİP BAŞER KİMDİR?

Emekli Orgeneral Başer, 1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1972 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. 1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2002 tarihinde emekli oldu. Emekli olduktan sonra Eylül 2006 - Ocak 2007 tarihleri arasında "PKK ile Mücadele Özel Koordinatörü" olarak görev yaptı. Daha sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Birol Güven Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emekli Orgeneral Edip Başer kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:46:56. #1.16#
title