Emekli Orgeneral Çevik Bir, Milas'ta yakalandı
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Emekli Orgeneral Çevik Bir, Milas'ta yakalandı

Emekli Orgeneral Çevik Bir, Milas'ta yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

?ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Bir, adliyede verdiği ifadenin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral  Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı. İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu. Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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