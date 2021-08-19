EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE
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EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti.

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.

EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE
EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE
EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE
EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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