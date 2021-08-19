Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde
ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti.
ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı