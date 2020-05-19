EMEKLİ OPERACIDAN EVİNİN BALKONUNDA 19 MAYIS'A ÖZEL KONSER KADIKÖY'de yaşayan emekli opera sanatçısı Remziye Alper, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonunda mahalle sakinlerine özel konser verdi.

KADIKÖY'de yaşayan emekli opera sanatçısı Remziye Alper, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonunda mahalle sakinlerine özel konser verdi. Komşuları sanatçıya büyük destek verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Erenköy Mahallesi'ndeki evinde kalan 82 yaşındaki emekli opera sanatçısı Remziye Alper, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonunda mahalle sakinlerine özel konser verdi. Alper balkonundan 19 Mayıs Marşı ve Gençlik Marşı'nı okudu. Alper, ayrıca Kırım Türküsü ve klasik türküler de söyledi. Komşuları ve yoldan geçen insanlar Alper'e alkışlarla destek verdi. Remziye Alper, "Balkonumuzda konser yapmak, bu da güzel bir şey. Bütün mahalle sakinlerimizle bir arada aynı heyecanı aynı soluğu solumak çok güzel bir şey. Birkaç tane marş söyledim. Bunlardan ilk söylediğim, 19 Mayıs Marşı. Bu marşın şimdiye kadar söylenildiğini zannetmiyorum. Marşlarımız içinde hiçbir zaman 19 Mayıs sözcüğü geçmiyordu. Ben de 19 Mayıs'a layık olan bir marş aradım ve bu marşı buldum bunu da sizinle paylaştım. Onun için çok mutluyum. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun bütün gençlerimize, memleketimize, milletimize." dedi.

Alper, "Koronavirüs dolayısıyla hepimizin evde kalması lazım. İşte o yüzden ben de balkondan sizlere sesleniyorum. Hepimiz lütfen bütün milletim sağlıklı olabilmesi için evde kalsın. Maskelerini kullansınlar. İnsanlara 1 buçuk 2 metre aralıklarla yaklaşın. Çünkü bu virüsü hepimiz azimle, kurallara uyarak yeneceğiz. Sizleri tekrar kutluyorum. 19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Kaynak: DHA