Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı
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Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı

Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Ankara'da özel sektör emeklisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyükşehir kalabalığından uzaklaşmak için eşi ile döndüğü memleketi Çorum'da 4 dönümlük arazisinde doğal sebze meyve yetiştirmeye başladı.

Ankara'da özel sektör emeklisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyükşehir kalabalığından uzaklaşmak için eşi ile döndüğü memleketi Çorum'da 4 dönümlük arazisinde doğal sebze meyve yetiştirmeye başladı.

Başkentte emekli olan İbrahim Övüç, Kovid-19 salgını başladığında Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda kalabalıktan izole bir hayat yaşamaya karar verdi.

Ankara'da yaşadığı sürece de doğup büyüdüğü Çorum'un Cemilbey köyüyle irtibatını koparmayan Övüç, salgın şartlarının ağırlaşacağını öngörerek eşiyle köye yerleşti.

Köyünde ailesinden kalma evi onarıp yeni bir yaşam kuran Övüç, atalarından kalma 4 dönümlük arazide de kimyasal tarım ilacı kullanmadan meyve sebze yetiştirmeye başladı.

Övüç, AA muhabirine, salgın sürecinde köye yerleşerek hayatının en doğru kararlarından birini verdiğini söyledi.

Köy yaşamında emekliliğin tadını çıkardığını belirten Övüç, "Köyümde de hem hobi hem ticari amaçlı bahçe kurdum. Burada bağrıbütün, kavun, karpuz, soğan, bamya, fasulye üretiyorum. Hepsi doğal ürün. Şimdilik kendi çevreme satış yapıyorum. Gelecek yıllarda üretimimi artırmayı hedefliyorum. Hem kendime keyifli bir uğraş hem de ek gelir kapısı bulmuş oldum." dedi.

Çocukluğundan alışık olduğu köy hayatının sağlığına da iyi geldiğini vurgulayan Övüç, "Köyüme dönüp salgından kurtulduğum için de gayet mutluyum. Köyüm gayet güzel, sessiz, sakin, havası temiz. Arazimin yanında çay var, balık tutuyoruz. Burada gayet mutluyum." diye konuştu.

Eşi Gül Övüç ise köyde çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sadece çocuklarımı çok özlüyorum. Onlar Ankara'da kaldı. Bundan başka bir sıkıntım yok." ifadesini kullandı.

Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı
Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı
Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı
Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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