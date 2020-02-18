Emekli olunca esnafa tatlı ikram etti
Haberler » Güncel » Emekli olunca esnafa tatlı ikram etti - Haber

Emekli olunca esnafa tatlı ikram etti

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız'ın babası emekli olunca esnafa tatlı ikram etti.

18.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:00
Emekli olunca esnafa tatlı ikram etti

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız'ın babası emekli olunca esnafa tatlı ikram etti.


Malatya Sebze ve Meyveciler Pazarında 45 yıldır esnaflık yapan Ramazan Yıldız (60) iş yerini oğlu Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız'a bırakarak emekli oldu.


Emekli olunca esnafa tatlı ikram eden Ramazan Yıldız, alnının teriyle çalıştığı 45 yıldan sonra emekli olduğunu ifade edip, "Allah herkese de sağlıklı şekilde emeklilik nasip etsin" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler