Emekli olduktan sonra yeteneği ortaya çıktı; minyatür eserler yapıyor

ERZURUM'da yaşayan ilkokul mezunu Kıbrıs gazisi Ergün Çınar (69), çiftçilikten emekli olduktan sonra, minyatür sanatına olan yeteneğini ortaya çıkardı. Hiçbir eğitim almadan birçok tarihi mekanın gerçeğini aratmayan minyatür çalışmalarını yapan Çınar, beğeni toplayan eserleri için sergi açmayı planlıyor.

Erzurum'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Ergün Çınar, çiftçilikten emekli olduktan sonra, minyatür sanatına olan yeteneğini ortaya çıkardı. Çınar, hevesle başladığı minyatür yapımına tutkuyla bağlandığını belirtti. Çınar'ın binbir zahmetle yaptığı minyatürler ise gerçeğini aratmazken, görenlerin beğenisini topluyor. Zamanının büyük bir bölümünü kendisine ait ofiste minyatür yapımına harcayan Çınar, ticari kaygısının olmadığını belirterek harcadığı emeği göstermek için bir sergi açmak istediğini söyledi. Evinin bir bölümü ile ofisinin tamamını yaptığı minyatürlerle dolduran Çınar, eskiden yaşadığı hatıralarını da çalışmalarında canlandırdığını belirtti. Çocukluğunda görüp, etkilendiği tarihi eserleri, aklında kalan mimari yapıları, o dönemleri anarak minyatür çalışmalarına yansıtan Çınar, geçmişte yapamadığı birçok şeyin içinde ukde olarak kaldığını belirterek heveslerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'ÇOCUKLUĞUMU CANLANDIRMAK İSTEDİM'İlkokul mezunu olduğunu ve eğitim alamamanın verdiği burukluğu dile getiren Çınar, minyatür yapına nasıl başladığını şöyle anlattı: "İçimde yıllar boyunca okumamanın verdiği bir burukluk vardı. Bu düşünceler hep aklımdan geçerdi. Gençlikte, hayvancılık ve mandıracılık yapardım. Sonrasında emekli oldum, birçok resme baktım ve aklımda kaldı. Yaşım ilerleyince hevesim de vardı ve maket yapmaya başladım. Minyatür yapımı konusunda herhangi bir ustalığım yok. Köyümüzde, İlhanlardan kalma Çoban Köprüsü, kümbet, Osmanlı tandır ocağı, aşhane ve akrabalarımızın da bir değirmeni vardı. O değirmenin dönüşü, un öğütmesi çok güzel olurdu. O zamanlar tabi ben çocuktum bunlar hep aklımda kalan hatıralar. Ben de o günleri canlandırmak istedim. Bu iş zamanımı bayağı alıyor. Kullanılacak taşları buluyorum, spiralle kesiyorum. Her şeyini tek başıma yapıyorum. Bir minyatürün yapımı yaklaşık 3 ila 4 ayımı alıyor."'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'Minyatürleri satmayı düşünmediğini ifade eden Çınar, "Minyatür yaparak sadece zaman geçiyorum. Bunun ticaretini yapmadım ama sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım eserler çok beğeniliyor. Elimden geliyor, her şeyin minyatürünü yapabilirim çünkü benim içimde bu iş var. Mesela Malabadi Köprüsü'nü hiç yakından görmedim ama videoları izleyerek, resimlerine bakarak yapabilirim. Bazı çalışmalar yapabilmek için mühendise ihtiyaç duyuyorum. Yapacağım mimarinin ölçümlerini bilmem gerekiyor ki ona göre küçültüp, büyüterek hesaplama yapmam gerekiyor" dedi.

Çalışmalarını ofiste yetiştirdiği nar ve portakallar arasında yapan Çınar, bir minyatür çalışmasının 500 ila 700 liraya mal olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK