Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor - Haberler
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Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor

Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karaman'da yaşayan Hasan Yaylalı, emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olup gitmesini istemiyor.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da yaşayan Hasan Yaylalı, emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olup gitmesini istemiyor.

Mansurdede Mahallesi'ndeki 35 metrekarelik dükkanda 35 yıldır yorgancılık mesleğini yaptığını söyleyen 62 yaşındaki Hasan Yaylalı, "Mesleğimi çok seviyorum. İlkokulu bitirdikten sonra babam beni bu mesleğe verdi. Şuanda Karaman'da bu mesleği yapan kişi sayısı ise 10'a kadar düştü" dedi.

Bu meslekten emekli olduğunu da kaydeden Yaylalı, "Bu meslek sayesinde 4 çocuğumu büyütüp evlendirdim. Mesleğimin devam etmesini istiyorum. Ancak bu mesleği kimse tercih etmediği için elaman bulunmuyor. Böyle idare etmek zorunda kalıyoruz. Ömrüm yettiğince bu mesleği yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

El yapımı yorganın kışın sıcak tuttuğu için tercih edildiğini belirten Yaylalı, işlerinin ise çok iyi olduğunu söyledi. - KARAMAN

Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor

Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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