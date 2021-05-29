Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
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Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı

Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Ekrem Keski, emekli olduktan arıcılığa dair sahip olduğu bilgiler ışığında ömrünü arıcılığa adadı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Ekrem Keski, emekli olduktan arıcılığa dair sahip olduğu bilgiler ışığında ömrünü arıcılığa adadı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan ve 2005 yılında tarım teknikeri olarak çalıştığı mesleğinden emekli olan Ekrem Keski, arıcılığa dair sahip olduğu bilgiler ışığında çocuklarının da yardımıyla arıcılığa yöneldi. Keski, yaşam tarzına dönüştürdüğü arıcılıkla ek gelir elde ederken aynı zamanda bölge çiftçilerine de örnek oluyor.

"Emekli olduktan sonra yapabileceğim şey mesleğimdi"

Emekli olduktan sonra yapabileceği şeyin arıcılık olduğuna karar veren Ekrem Keski, ek gelir elde ederken aynı zamanda stres attığını söyleyerek, "2005 yılında Tarım Teknikeri olarak emekli oldum ve mesleğimin icabı olarak arıcılığa başladım. 100 civarında arı konisine sahibim. Emekli olduktan sonra yapabileceğim şey mesleğimdi. İkinci bir gelir kaynağı oldu bize. Çocuklarla beraber bu işi yapıyoruz. Amatör olarak çalışıyoruz. Şirketleşme falan yok. Teknik arıcılık yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Şu an kovanların içinde ilkbahar bakımı yapıyoruz"

Mayıs ayında kovanların içinde arıların çoğalması için bakım yaptıklarını belirten ve Ağustos ayında bal elde edebilmeri için yaptıkları işlemin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekrem Keski, "Şu anda kovanların içinde ilkbahar bakımı yapıyoruz. Bala hazırlıyoruz arıyı. Arının bal verebilmesi için her kovanda 60 bine yakın arının olması şart. Bizde güçlendiriyoruz şu anda. Her kovanda bir adet ana arı var. Ana arı kovanın kraliçesi, her şeyi. Bölgemizde bal hasadını Ağustos ayında yapıyoruz" dedi.

Bölgenin iklim şartlarından dolayı kış mevsiminde arılarını kışlatmak için farklı illere götürdüğünü ifade eden Ekrem Keski, "Ağrı ikliminden dolayı arıları kışlatmak amacıyla ya Hatay'a ya da Iğdır'a götürüyoruz. Kasım ayında götürüyoruz, Mayıs ayında tekrar kendi bölgemize getiriyoruz ve arılarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz.Arılarımız şu anda çalışacaklar, Temmuz'un ortalarına kadar çoğalacaklar. Daha sonra bal akımı başlıyor. Ağustos ayında bizde hasat edeceğiz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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