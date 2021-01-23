Emekli oldu, çocukluk hayali fotoğrafçılığa başladı

TOKAT'ta, 8 yıl önce işçi olarak çalıştığı elektrik işletmesinden emekli olan Fehmi Ertin (58), çocukluk hayali fotoğrafçılığa başladı. 8 yılda binlerce doğa, manzara ve sokak fotoğrafları çeken Ertin, ilk kişisel fotoğraf sergisini açmayı planlıyor.

Kent merkezinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Fehmi Ertin, çocukluğunda fotoğrafçılığa merak sardı ancak bunun için uygun zaman bulamadı. Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. şirketinde işçi olarak çalışan Ertin, 8 yıl önce emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi. Emekli olup, fotoğrafçılığa başlayan Ertin, binlerce kare fotoğraf arşivine sahip olurken, ilk sergisini açma planı yapıyor.

'5 BİNİN ÜZERİNDE ÇEKTİM'

Çocukken fotoğraf çekmeye özendiğini söyleyen Fehmi Ertin, "Çocukluğumdan belli fotoğraf çekmeye çok özenirdim. Ağabeyimin arkadaşı bir fotoğrafçı vardı, hep ona özendim. Fotoğrafçılık hayalim o zaman başladı. Gençliğimde yapamadım. Emekli oldum, emeklilikte zaman çok. Gezmeye daha çok vakit bulabiliyorum. Fotoğraf çekmekten büyük zevk alıyorum. Bazıları av yapmaya dağlara gider. Ama biz dağlara doğa fotoğrafı çekmeye gidiyoruz. Ben 2013 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra 1-2 yıl amatör olarak fotoğraf çektim. Şu anda ise yarı profesyonel fotoğraf çekiyorum. Bugüne kadar 5 binin üzerinde fotoğraf çektim. Kişisel sergi açmayı planlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ