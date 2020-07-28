Emekli olan Tümgeneral İlbaş'tan veda ziyareti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, emekli olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, emekli olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında kabul etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri kararının ardından emekliliğe sevk edilen Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, İlbaş'a huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunarak Hakkari hatırası olarak yöreye ait kilim hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA