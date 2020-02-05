Emekli olan hakime pastalı veda

05.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:57

ANKARA 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş, 43 yıllık meslek hayatını sonlandırarak emekli oldu. Özbaş, meslektaşları tarafından çiçek ve pasta ile uğurlandı.

43 yıllık meslek hayatının yaklaşık 30 yılını Ağır Ceza Başkanı olarak geçiren Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş için, mahkemenin üye hakimleri Alp Arslan, Filare Şahin Ün, Fazilet Erkan ile mahkeme çalışanları veda töreni düzenledi. Ankara Adliyesi Komisyon Başkanı Yunus Alkaç da törene katılarak Bahattin Öztaş'a plaket verdi. Meslektaşları da Öztaş'a çiçek verip, pasta kesti.

'KÖMÜRLÜKTEN BEYAZ GÖMLEKLE ÇIKTIM'Eşi Meral Özbaş ile birlikte misafirlerini ağırlayan Özbaş, 17 Aralık 1977 yılında başladığı meslek hayatının sonuna geldiğini belirterek, "Sırasıyla Çınar hakimliği, Zara ceza hakimliği, Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Başkanlığı, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından sonra Ankara hakimi olarak görev yaptım. 2006'dan beri de Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını yürüttüm. Meslek hayatım boyunca çok güzel günler geçirdim, elbette üzücü olaylarla da karşılaştım. Bu meslek hem çok güzel hem de çok zor hem de çok tehlikeli bir meslek. Allaha şükür bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan ayrılıyorum. Yani kömürlükten beyaz gömlekle çıktım. Vicdanen de çok rahatım. Allah herkese nasip etsin" dedi.'HAKİMLERE TAVSİYELERDE BULUNDU'Özbaş, genç hakimlere bazı tavsiyeleri olduğunu belirterek, "Bu mesleğin çok kutsal olduğunu bilmeleri ve buna layık olmaları gerekir. Gittiğiniz her yerde attığınız adım bile vatandaş tarafından takip edilmekte. Genç meslektaşlarımın bunu bilmesini istiyorum. Bu meslekle zengin olunmayacağını; ancak devletin bu mesleğe sahip çıktığını, kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceklerini bilsinler" diye konuştu. Hakimliğin sadece metinde yer alan maddeleri uygulamak olmadığını söyleyen Özbaş, "Hakim, her yörenin yapısını, değer yargılarını, köy hayatını, kent hayatını bilmek zorunda. Bir yörede taltif sözcüğü başka bir yerde hakaret sözcüğü olabiliyor. Bunların hepsini bilmeleri gerekiyor" diye konuştu.Törenin ardından Özbaş, mahkeme çalışanları ve meslektaşları tarafından uğurlandı.

Kaynak: DHA