Emekli olan belediye personeline veda yemeği

29.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:18

Osmancık Belediyesi'nden emekli olan 3 personele veda yemeği düzenlendi.



Osmancık Belediyesi'nden emekliye ayrılan Muhasebe Müdürü Abdullah Bulut, Harita Teknikeri Bekir Ekmekçi, Temizlik İşleri Personeli Osman Namalır'a Gemici Tabiat Parkında veda yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör emekliye ayrılan personele plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Veda yemeğine, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yarımcısı Hüseyin Cebeci, kurum müdürleri ve belediye personeli katıldı.



Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, herkesin bir gün emekli olacağından bahisle başladığı sözlerine; "Belediyemizde 37 yıl çalışan Abdullah Bulut, 10 yıl çalışan Bekir Ekmekçi ve 7 yıl çalışan Osman Namalır'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizi en güzel şekilde yönetmişler, yüzlerinin akıyla da emekli olmuşlar. Emeklilik hayatlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor uzun ömürler diliyorum. "dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA