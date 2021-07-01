Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı

Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bakkal Osman Yanar (57), emekli olunca iş yerini, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kapattı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bakkal Osman Yanar (57), emekli olunca iş yerini, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kapattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 34 yıldır bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Osman Yanar, emekli oldu. Yanar, emekli oluşunun ardından iş yerini de kapatma kararı aldı. İş yerindeki malzemeleri satan Yanar, kapatma kararı aldığı dükkanında, mahalle esnafını ve halkı son kez ağırladı.

Davul zurna çaldıran ve komşularıyla halay çekerek, emekli olup iş yerini kapatmasını kutlayan Osman Yanar, "1987 yılında açtığım bakkalı, 34 yıl sonra emekli olarak bırakıyorum. Mahalleli beni, ben de mahalleliyi üzmedim. İşlerimiz güzeldi ama emekli oldum ve artık yorulduğum için bırakıyorum. 34 yıldır hiç tatil yapmadım, şimdi tatil yapıp daha sonra aileme daha fazla zaman ayıracağım" dedi.Yanar, genellikle iş yeri açılışında kutlama yapıldığını ancak kendisinin emekli oluşu ve 34 yıldır mahalleliye olan memnuniyetini göstermek için davul zurna çaldırdığını belirterek, "Farkındalık oluşturarak neşeli bir şekilde, düğün havasında iş yerini kapatma kararı aldım" diye konuştu.

Gülsüm Yanar ise 34 yıldır hiç tatil yapmayan eşinin emeklilik ve iş yerini kapatma kararına kendileriyle daha fazla zaman ayıracağı için mutlu olduklarını ifade etti.

?


Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı
Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı
Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı
Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Fatih Terim Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:02:37. #1.15#

title