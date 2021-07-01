Emekli olan bakkal, iş yerini davul zurnayla kutlama yaparak kapattı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bakkal Osman Yanar (57), emekli olunca iş yerini, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kapattı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bakkal Osman Yanar (57), emekli olunca iş yerini, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kapattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 34 yıldır bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Osman Yanar, emekli oldu. Yanar, emekli oluşunun ardından iş yerini de kapatma kararı aldı. İş yerindeki malzemeleri satan Yanar, kapatma kararı aldığı dükkanında, mahalle esnafını ve halkı son kez ağırladı.

Davul zurna çaldıran ve komşularıyla halay çekerek, emekli olup iş yerini kapatmasını kutlayan Osman Yanar, "1987 yılında açtığım bakkalı, 34 yıl sonra emekli olarak bırakıyorum. Mahalleli beni, ben de mahalleliyi üzmedim. İşlerimiz güzeldi ama emekli oldum ve artık yorulduğum için bırakıyorum. 34 yıldır hiç tatil yapmadım, şimdi tatil yapıp daha sonra aileme daha fazla zaman ayıracağım" dedi.Yanar, genellikle iş yeri açılışında kutlama yapıldığını ancak kendisinin emekli oluşu ve 34 yıldır mahalleliye olan memnuniyetini göstermek için davul zurna çaldırdığını belirterek, "Farkındalık oluşturarak neşeli bir şekilde, düğün havasında iş yerini kapatma kararı aldım" diye konuştu.

Gülsüm Yanar ise 34 yıldır hiç tatil yapmayan eşinin emeklilik ve iş yerini kapatma kararına kendileriyle daha fazla zaman ayıracağı için mutlu olduklarını ifade etti.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik