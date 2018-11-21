Emekli Öğretmenlerle Yeni Atanan Öğretmenler Buluştu

Emekli öğretmenlerle yeni atanan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tecrüben Vizyonum Olsun" sloganıyla başlatılan toplantıda buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın teknolojik ve fiziki altyapıda Türkiye'de eğitime en hazır illerden biri olduğunu belirtti.

Yeni dönemde okullara ve öğrencilere ruh veren, onların gönüllerine dokunan bir eğitim anlayışı çalışmaların sürdürüleceğini aktaran Ayhan, "Bu değişim ve dönüşüm sürecinin en önemli aktörleri şüphesiz eğitimcilerimiz. 'Tecrüben Vizyonum Olsun' hareketiyle alanında duayen olmuş öğretmenlerimiz, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kardeşlerimize bilgilerini, deneyimlerini aktaracaklardır. Göreve yeni başlayan eğitimcilerimizin tecrübeli meslektaşlarının hayat hikayelerini, yaşanmışlıklarını iyi anlaması ve tatbik etmesi gerekir. Yeni dönemde istişare odaklı sık sık bu toplantıları yapacağız. Toplantılardan çıkan neticeleri kurumun bünyesine entegre edeceğiz ve yeni yol haritaları ortaya çıkaracağız. Geçmiş dönemde öğrenci merkezli sayısız fedakarlık yaparak, gecesini gündüzüne katan emektar öğretmenlerimizden çok şey almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da "Amacımız, emektar öğretmenlerimizin genç öğretmenlerimize ışık tutması, yol göstermesi ve bu öğretmenlerimizin meslek hayatları boyunca yaşayabilecekleri güçlükleri aşmalarını kolaylaştırmayı sağlamak. Emektar öğretmenlerimizin aktardığı tecrübelerle bizler, öğrencinin gönlüne girme, veli ve öğrenciyle sağlıklı iletişim kurma, gönül kapılarını aralama, eğitime ruh katma noktasında yeni bilgiler edinmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından masaları tek tek dolaşarak gül dağıtan Ayhan, öğretmenlerle uzun süre sohbet etti.