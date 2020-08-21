Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik dikkat çeken etkinlik
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Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik dikkat çeken etkinlik

Çorum'da bir grup emekli öğretmen korona virüs salgınında maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir çalışmaya imza attı.

Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik dikkat çeken etkinlik
21.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:50

Çorum'da bir grup emekli öğretmen korona virüs salgınında maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir çalışmaya imza attı.

Hürriyet ve Gazi caddesinde ellerinde maske takan inek, ayı ve eşek resimlerinin bulunduğu dövizleri taşıyan emekli öğretmenler Ekrem Özümar ile Suat Karakeçili ve Mustafa Velidedeoğlu, vatandaşlara maske kullanmaları için çağrıda bulunarak kurallara uyulmasını istediler.

Maske kullanımına dikkat çekmek ve toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ekrem Özümar, dünyayı sarsan korona virüs salgınından dolayı 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salgının önlenmesi için İçişleri ve Sağlık Bakanlığının yaptırımlar ve kısıtlamalar getirdiğine dikkat çeken Özümar, "Bizde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. 65 yaş üstü insanlara yeni kurallar geliyor. Yazık değil mi bu insanlara. Sorumsuz birkaç insanın yüzünden evlerine hapis olacaklar. Lütfen bu insanları uyaralım. Kurallara uymayan insanlar dışlansın. Yeter artık" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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