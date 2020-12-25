Emekli öğretmenlerden eğitime destek
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Emekli öğretmenlerden eğitime destek

25.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:56
Emekli öğretmenlerden eğitime destek

İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi mezunu emekli öğretmenler, Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy okulu öğrencilerine kışlık kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi mezunu emekli öğretmenler, Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy okulu öğrencilerine kışlık kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Emekli öğretmenlerden oluşan grup, ilçeye bağlı Baharözü köyü Ersin Yıldız İlkokulu öğrencilerini kışlık kıyafet, kırtasiye ve kitap yardımıyla sevindirdi.

Okul Müdürü Mustafa Tepecik, kargoyla gelen yardım malzemelerini okuldaki 120 öğrenciye ulaştırdıklarını belirtti.

Tepecik, öğrencileri hediyelerle sevindirerek mutluluklarına ortak olan emekli öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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