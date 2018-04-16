Emekli Öğretmenler Bisikletleriyle KKTC Yolunda

Bolu'dan bisikletlerle KKTC'ye gitmek üzere yola çıkan emekli öğretmenler, Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Emekli öğretmenlerden İlhan Ayerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletleriyle daha önce Türkiye içinde birçok yere pedal çevirerek ulaştıklarını belirtti.

Bolu'dan 5 arkadaş olarak başlattıkları KKTC yolculuklarının ikinci gününde Beypazarı ilçesinde mola verdiklerini ifade eden Ayerlikaya, "Yaş ortalamamız 60. Bisikletimizle yaptığımız seyahatimizde cennet ülkemizin güzel köşelerini görebilme şansı yakaladık ve çok yeri gördük. Şimdide 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yaşandığı mekanları, alanları, Beşparmak Dağları'nı görmeye gidiyoruz." diye konuştu.

Emekli öğretmen İsmail Armağan da başlattıkları bisikletle yolculuğun bir spor olduğunu ve bunu herkese sevdirmek istediklerini söyledi.