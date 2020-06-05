Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu
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Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu

Samsun'un Bafra ilçesinde 66 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Keçeci, hobi olarak 100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor.

Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu
05.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:37

Samsun'un Bafra ilçesinde 66 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Keçeci, hobi olarak 100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor.

65 yaş üstü vatandaşların korona salgınından dolayı evde oturmaktan sıkıldığı günlerde emekli öğretmen Kemal Keçeci, 55 yıllık hobisi kanarya ve muhabbet kuşlarıyla hiç sıkılmadan kendini adeta 'korona aşısı olmuş gibi' hissediyor. İlkokul 5. sınıftan buyana yaklaşık 55 yıldır kanarya besleyen Keçeci, kanarya sevgisiyle ne sigara ne de başka bir kötü alışkanlık edinmiş. 2005 yılında emekli olduktan sonra Bafra'da kiraladığı dükkanda 40 kafeste 8 tür kanarya ve 3 tür muhabbet kuşu olmak üzere toplam 100 kuşun, her gün yem ve su ihtiyacını karşılayarak onlarla hayata tutunuyor.

Kimseye kuş satışı yapmayan emekli öğretmen Kemal Keçeci, ancak kuş meraklılarına ücretsiz olarak danışmanlık yapıyor. Kimi insanlar tedavi için kuşlarını getiriyor kimisi de uğrayıp kuşların ötüşünü dinleyip sohbet ediyor. Kimi vatandaşlarsa telefonla arayarak kuşlarının rahatsızlıklarına çare bulmaya çalışıyor. Her gün sularını ve yemeklerini kontrol ederek yaklaşık 3 saat ilgileniyor, sonrasında onları dinlemekten çok keyif alıyor.

Kuşlara aylık 450-500 TL harcama yaptığını belirten Keçeci, "Emekli olduktan sonra ilkokul 5. sınıftan beri merakım vardı. Hobi olarak başlayarak çoğalttım. Satış yapmıyorum ama ücretsiz olarak danışmanlık yaparım her türlü konuda. Kuşun rahatsızlığı, hastalığı, ötüşü hususunda kendimi yetiştirdim. 365 gün her gün bu kafesler tek tek aşağı iniyor, yemi suyu maması veriliyor yerine koyuluyor. Son zamanlarda maalesef korona virüsten dolayı sıkıntı yaşanıyor ama buda bana tam bir şifa kaynağı oluyor. Bundan mutluluk duyuyorum ve kendimi de izole etmiş durumdayım. Kimseyle muhatap olmuyorum, tek muhatap olduğum kuşlarım. Bu benim tamamen hobim. Korona virüs salgınından da kendimi izole etmiş oluyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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