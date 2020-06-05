Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu...100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu...100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor

Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu...100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor Samsun'un Bafra ilçesinde 66 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Keçeci, hobi olarak 100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor.

05.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:46

Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu...100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 66 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Keçeci, hobi olarak 100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor.

65 yaş üstü vatandaşların korona salgınından dolayı evde oturmaktan sıkıldığı günlerde emekli öğretmen Kemal Keçeci, 55 yıllık hobisi kanarya ve muhabbet kuşlarıyla hiç sıkılmadan kendini adeta 'korona aşısı olmuş gibi' hissediyor. İlkokul 5. sınıftan buyana yaklaşık 55 yıldır kanarya besleyen Keçeci, kanarya sevgisiyle ne sigara ne de başka bir kötü alışkanlık edinmiş. 2005 yılında emekli olduktan sonra Bafra'da kiraladığı dükkanda 40 kafeste 8 tür kanarya ve 3 tür muhabbet kuşu olmak üzere toplam 100 kuşun, her gün yem ve su ihtiyacını karşılayarak onlarla hayata tutunuyor.

Kimseye kuş satışı yapmayan emekli öğretmen Kemal Keçeci, ancak kuş meraklılarına ücretsiz olarak danışmanlık yapıyor. Kimi insanlar tedavi için kuşlarını getiriyor kimisi de uğrayıp kuşların ötüşünü dinleyip sohbet ediyor. Kimi vatandaşlarsa telefonla arayarak kuşlarının rahatsızlıklarına çare bulmaya çalışıyor. Her gün sularını ve yemeklerini kontrol ederek yaklaşık 3 saat ilgileniyor, sonrasında onları dinlemekten çok keyif alıyor.

Kuşlara aylık 450-500 TL harcama yaptığını belirten Keçeci, "Emekli olduktan sonra ilkokul 5. sınıftan beri merakım vardı. Hobi olarak başlayarak çoğalttım. Satış yapmıyorum ama ücretsiz olarak danışmanlık yaparım her türlü konuda. Kuşun rahatsızlığı, hastalığı, ötüşü hususunda kendimi yetiştirdim. 365 gün her gün bu kafesler tek tek aşağı iniyor, yemi suyu maması veriliyor yerine koyuluyor. Son zamanlarda maalesef korona virüsten dolayı sıkıntı yaşanıyor ama buda bana tam bir şifa kaynağı oluyor. Bundan mutluluk duyuyorum ve kendimi de izole etmiş durumdayım. Kimseyle muhatap olmuyorum, tek muhatap olduğum kuşlarım. Bu benim tamamen hobim. Korona virüs salgınından da kendimi izole etmiş oluyorum" dedi.

Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu...100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hande Erçel Fatma Girik Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Emekli öğretmenin 'kuş' tutkusu...100 kanarya ve muhabbet kuşuna bakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:46:57. #1.14#
title