Emekli öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesi

Antalya'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Derya Samut, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Samut, Faik Akyol'un ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Bir sitede yöneticilik yapan Akyol ile 2016'da internet ortamında tanıştığını, arkadaşlık yapmaya devam ettiğini aktaran Samut, Akyol'un evine öldürülmeden bir gün önce kira ödemek için gittiğini savundu.

Akyol'un öldürüldüğünü mahalledeki elektrikçiden öğrendiğini ifade eden Samut, "Ben şeker hastası olduğum için ayaklarım devamlı yanıyor, bu yüzden çoğu kez çorap giymem. Polisler evime geldiğinde ayaklarım bu yüzden çıplaktı. Polislere Akyol ile bir site üzerinden tanıştığımızı söyleyince heyecanlandılar. Ben de onların bu davranışından tedirgin oldum, bu durumum zabıt altına alınmış." diye konuştu.

Faik Akyol'un kardeşi müşteki Yusuf Fatih Akyol, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 10 Ocak 2018'de emekli öğretmen Faik Akyol bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili internet ortamından tanıştığı komşusu Derya Samut yakalanmıştı.

Kaynak: AA