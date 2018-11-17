Emekli Öğretmenin 258 Bin Lirasını Dolandıran Öğretmen Çıktı (2)

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da emekli öğretmen Fatma D.'yi dolandırılıp, 258 bin TL'nin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Halil A. ile Meliha G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.