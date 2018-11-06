Emekli Öğretmeni Darp Ederek Ağır Yaralayan Şahıs Yakalandı

Emekli Öğretmeni Darp Ederek Ağır Yaralayan Şahıs Yakalandı

Samsun’da emekli bir öğretmeni darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Emekli Öğretmeni Darp Ederek Ağır Yaralayan Şahıs Yakalandı

Samsun'da emekli bir öğretmeni darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı emekli bir öğretmeni darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen S.Ö.(32), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen S.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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