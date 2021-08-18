Emekli öğretmene son veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli öğretmene son veda

Emekli öğretmene son veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Devrekli emekli öğretmen Hamit Kalyoncu sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Devrekli emekli öğretmen Hamit Kalyoncu sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden ve yıllarca birçok yerde eğitim alanında hizmet verdikten sonra emekli olan eğitimci Hamit Kalyoncu(79) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Eğitimci Hamit Kalyoncu

için Devrek Merkez Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Emekli öğretmene son veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ebru Şallı Cimilli İbo Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mustafa Er Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emekli öğretmene son veda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:52:16. #1.15#

title