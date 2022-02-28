Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Emekli öğretmene ait 6 taşınmazı usulsüz olarak satan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de emekli öğretmene ait 11 taşınmazdan 6'sını usulsüz olarak satan 3 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de emekli öğretmene ait 11 taşınmazdan 6'sını usulsüz olarak satan 3 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 94 yaşındaki emekli öğretmen M.Ç'ye ait taşınmazların usulsüz olarak satıldığı ve kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, şüphelilerin 11 taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı elde ettikleri ve bunlardan 6'sını usulsüz olarak sattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan U.Ç, H.Y. ve H.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Edirne, Emekli, Güncel, Haberler

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