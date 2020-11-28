Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
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Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor

28.11.2020 08:22 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:26
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Suvaroğlu Mahallesi'ndeki evinde salgın sürecini tek başına geçiren emekli öğretmen Ahmet Güleryüz (67) zamanını resim yapıp, fon kartonlardan semavi dinleri temsil eden maket kuleler yaparak değerlendiriyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Suvaroğlu Mahallesi'ndeki evinde salgın sürecini tek başına geçiren emekli öğretmen Ahmet Güleryüz (67) zamanını resim yapıp, fon kartonlardan semavi dinleri temsil eden maket kuleler yaparak değerlendiriyor. Güleryüz, bu alışkanlığını da herkese tavsiye ediyor.

Van'da 42 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 2 yıl önce emekliye ayrılan Fransızca öğretmeni Ahmet Güleryüz, emekliye ayrıldığı dönemde eşini kanser hastalığından kaybetti. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama nedeniyle zamanını evinde geçiren Güleryüz, hobisi olan kübizm ve sürrealizm tarzı resim çizip, fon kartonlarından semavi dinleri temsil eden maket kule yaparak vaktini değerlendirmeye çalışıyor. 

'HOBİLERIMLE ZAMANIMI DEĞERLENDİRİYORUM'Kendisi gibi 65 yaş üstü olan vatandaşların yasak döneminde dışarı çıkmamasını isteyen Güleryüz, semavi dinleri temsil eden kule yaptığını söyledi. Güleryüz,"2 yıl önce emekliye ayrıldım. Hobi olarak değişik çalışmalarım vardı. Resimler çiziyordum. Daha sonra bu resimlerden bazılarını maket yapmaya yöneldim.  Acaba becerebilir miyim? diye. Sonra yaptığım çalışmayla güzel bir şey ortaya çıktı. Tabi ki; bu çalışmam değer bulursa ileride daha güzel çalışmalarım da olacak. Kafamda döner kule yapmak var. Van'da 42 yıl Milli Eğitim Müdürlüğünün değişik kademelerinde görev yaptım. Endüstri Meslek Lisesi'nde 25 yıl Fransızca öğretmeni, Yardımseverler Anadolu Lisesi'nde kurucu müdür olarak çalıştım. Son olarak da Abdurrahman Gazi Lisesi'nde Müdür Başyardımcısı olarak görev yaptım ve 2 yıl önce de emekli oldum" dedi.'65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKMASINLAR'

Emekliye ayrıldıktan sona, evimde tek başıma yaşamaya çalıştığını anlatan Güleryüz," Pandemi sürecini evimde hobim olan resimleri çizerek zaman geçiriyorum. Lütfen bu süreçte evden dışarı çıkmayalım, sağlığımızı bozmayalım, dışarıda kimseyle temas etmeyelim. Evde tek başıma yaşıyorum. Zaman zaman evli olan çocuklarım, kız kardeşlerim gelip, evin temizliğini ve yemeklerimi yapıyorlar. Pandemi sürecinde kuralları ihlal edenlere bir çağrım var. Lütfen bu süreçte evden dışarı çıkmayın. Böyle hobileri varsa, hobilerini geliştirsinler. Hobileri yoksa da torunlarıyla oynasınlar. Sağlığı ihlal etmesinler, millete zarar vermesinler ve taşıyıcı olmasınlar. Amaç, bir an önce bu kötü hastalığı defedip, sağlığımıza kavuşmak ve bir an önce gelenek-göreneklerimize dönmek istiyorum" diye konuştu.

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Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor
Emekli öğretmen salgında resim ve kartondan kule yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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