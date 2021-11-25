Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde çifte mutluluk yaşadı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de doğuştan kalbi delik olan 66 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Türkmen, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak, Öğretmenler Günü'nde servise çıkarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri'de 35 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan sınıf öğretmeni Mustafa Türkmen, 2 yıl önce kalp rahatsızlığıyla Dünyam Hastanesi'ne başvurdu. Burada kontrolleri yapılan Mustafa Türkmen'in kalbinin doğuştan delik olduğu anlaşıldı. 2 gün önce ameliyata alınan emekli öğretmen Mustafa Türkmen, 2 gün yoğun bakım sürecinden sonra bugün servise çıkarıldı. Bugün kendisi için farklı bir gün olduğunu söyleyen Türkmen, "Kalbim doğuştan delik olduğu için başvurdum. Doktorumu bana çok tavsiye eden oldu. Ben de onların vasıtası ile doktorumun yanına geldim. Oda kalbimin doğuştan delik olduğunu, şimdiye kadar deliğin büyüdüğünü söyledi ve ameliyat olma kararı verdik. Bugün benim için ayrı bir gün oldu. Hem ameliyat sırasında hem de Öğretmenler Günü'nün önemi ve anlamı çok büyük olduğu için böyle bir günde 2 mutluluğu birden yaşadım. Hem sağlığıma, sıhhatime kavuştum hem de Öğretmenler Günü'nün kutlanmasına bugün de katılmış oldum" diye konuştu.

Türkiye'de kalp rahatsızlıklarından dolayı gelişen ölümlerin 1. sırada yer aldığını vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Opr. Dr. Hasan Mercan, "Bugün Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün hastamız Mustafa Türkmen'in kalp ameliyatı yaptık. Bugün ameliyatın 2. günü kendisini servise çıkarttık. Mustafa Türkmen hocamıza, 2 sene önce pandemi döneminde tanı kondu. Yapılan ekokardiyografisinde, kardiyak check-up işlemlerinde 2 kulakçığı arasında, doğuştan olan bir kalp deliği ve lokalizasyonu normal rutinin dışında kalbe beyin ve kollardan gelen toplardamarın giriş noktasında 3x2 büyüklüğünde bir delik mevcuttu ve akciğerden gelen kan sağ kalbe oradan da akciğere tekrar geri dönüyordu. Biz bu bölgeye kalp zarından oluşan bir yama ile orayı kapattık. Şu anda herhangi bir sorunu yok ve 2 gün sonra taburcu edeceğiz. Ne yazık ki dünyada ve özellikle ülkemizde kalp rahatsızlıklarına bağlı gelişen ölüm sayıları kanser ile denk sayıda. Ülkemizde kalp rahatsızlıkları 1. sırada yer alıyor. Sağlığımızı ihmal etmeyelim. Düzenli olarak kalp kontrollerimizi yaptıralım. En ufak bir şikayetimiz olduğunda mutlaka bir hekime başvuralım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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