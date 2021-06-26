Emekli öğretmen, kanserden ölen eşi için yazdığı şiirleri besteleterek ölümsüzleştirdi

Ankara'da yaşayan emekli öğretmen Bekir Hamurcu, kanserden hayatını kaybeden eşi için yazdığı şiirleri, kitaplaştırdıktan sonra bestelenmesine de izin vererek ölümsüzleştirdi.

Ankara'da yaşayan emekli öğretmen Bekir Hamurcu, kanserden hayatını kaybeden eşi için yazdığı şiirleri, kitaplaştırdıktan sonra bestelenmesine de izin vererek ölümsüzleştirdi.

Kanserden yaşamını yitiren eşi Nermin Hamurcu'nun hatıralarını yaşatmaya çalışan Bekir Hamurcu, AA muhabirine, anılarını ve yazdığı şiirleri anlattı.

Ortaokulda tanıştığı ve ilk görüşte aşık olduğu eşiyle aynı üniversiteyi kazandıklarını, okul bittiğinde de evlendiklerini belirten Hamurcu, öğretmenliğe de eşiyle 1974'te Urfa Gazi Ortaokulunda başladıklarını kaydetti.

Eşiyle Kırıkkale ve Çanakkale'de görev yaptıklarını bildiren Hamurcu, eşine 17 Ağustos 2017'de kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

Başlangıçta kemoterapiye cevap veren eşinin önce iyileştiğini ancak sonra sağlığının kötüye gittiğini dile getiren Hamurcu, "Eşim komaya girdikten 3 gün sonra 18 Mayıs'ta saat 22.00, kulağına eğildim, 'Seni seviyorum.' dedim. O da gözlerini açtı 'Ben de seni.' dedi ve kendine geldi. Hani filmlerde oluyor ya gerçekten öyle oldu. O anki duygularımla 303 No'lu hastane odasında, kitabın ilk şiiri 'Gitme'yi yazdım." ifadelerini kullandı.

Eşini evlilik yıl dönümünde kaybetti

Hamurcu, uzun tedavi sürecinin ardından eşini, evlilik yıl dönümleri 12 Temmuz'da kaybettiğini anlattı.

Eşinin ölümünün ardından gelen teklif üzerine bir onkoloji kongresine katıldığını belirten Hamurcu, kongrede kanser hastası yakını olarak yaşadıklarını, yazdığı şiirleri okuyarak anlattığını söyledi.

Bekir Hamurcu, "Hayatta eşi benzeri yoktu." dediği eşiyle ilgili duygularını, "Böyle bir kadın hiç tanımadım, kendi adıma söylüyorum. Nişanlı olduğum dönem dahil 52 yıllık beraberliğimiz vardı, 52 yıllık beraberliğimizde her sabah kıyafetimi hazırlayıp giderdi işe, öyle bir kadındı. Hep arkamda durdu ama hiçbir işime karışmadı. Kendisini çok seviyordum, hala da öyle." sözleriyle dile getirdi.

Hamurcu, eşi için şiir yazmaya lise yıllarında başladığını, hastalığı sürecinde 2 yıl ara verdiğini, onun vefatının ardından ise devam ettiğini söyledi.

Eşine "akşam sefası" diye seslendiğini anlatan Hamurcu, onun isteği üzerine yayımlamaya karar verdiği kitabın adını da "Akşam Sefası" koyduğunu belirtti. Hamurcu, kitabın kapağındaki resimde yer alan pencerenin üzerindeki "303"ün, hastanedeki oda numarası olduğunu kaydetti.

Kitabın redaksiyonunu yapan edebiyat öğretmeninin tavsiyesi üzerine şiirlerinin bestelenmesine izin verdiğini belirten Hamurcu, şiirlerinden "Balım Ol Benim"in hicaz, bir başka eserinin ise hüzzam makamında bestelendiğini dile getirdi.

Hamurcu, besteleri noterde tasdik ettirip TRT repertuvarına girmesi için başvuruda bulunacağını bildirdi.

İkinci şiir kitabının da hazır olduğunu anlatan Bekir Hamurcu, ayrıca öğrencilerinin isteği üzerine, öğretmenlik anılarının yer aldığı bir kitap daha çıkaracağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı