Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

16.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:09

ESKİŞEHİR'de emekli öğretmen Mehmet Yurdakul (84), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Yurdakul'un, elektrikli sobadan çıkan küçük çaplı yangın sonucu dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Çamlıca Mahallesi Kaderler sokaktaki müstakil evde tek başına yaşayan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Yurdakul, kendisini kontrole gelen torunu Özgür Yurdakul tarafından ölü olarak bulundu. İhbarla gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Yurdakul'un evde ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrilerek koltuğun bir kısmını tutuşturduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Yurdakul'un cenazesi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yurdakul'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA