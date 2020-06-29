Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı
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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Kemal Kuru (76), evinin balkonunda ölü bulundu.

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı
29.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:42
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Kemal Kuru (76), evinin balkonunda ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kemal Kuru'nun, yayla evinin balkonunda uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu gören komşuları 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kuru'nun öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Kemal Kuru'nun vücudunda yeni oluşmuş darp izleri tespit ederken, Kuru'nun cinayete kurban gitme ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Kuru'nun en son Mücahit G. (30) ve İrfan G. (44) ile görüldüğünü tespit etti.

'UÇURUMDAN YUVARLANDI'Jandarma, İrfan G. ile yeğeni Mücahit G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler sorgularında Mustafa Kemal Kuru ile cuma günü Yoğunoluk mevkiinde ormanlık alanda otururken Kuru'nun uçurumdan yuvarlandığını, daha sonra uçurumdan çıkardıklarını, ambulans çağırmak istediklerini ancak kendisinin durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yayla evine bırakıp ayrıldıklarını söyledi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Şüphelilerden İrfan G. mahkemece tutuklanırken, Mücahit G. adli kontrol ile serbest bırakıldı.


- Andırınkahramanmaraş

Kaynak: DHA

Manşet

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