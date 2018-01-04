Emekli öğretmen, eğitime ve öğrencilere olan hasretini ücretsiz ders vererek gideriyor

8 yıl önce emekli olan 23 yıllık sınıf öğretmeni Sevilay Ata, bir derneğin açtığı kursta ücret almadan 16 öğrenciye ders veriyor

İki otobüs değiştirerek derse gelen Emekli öğretmen Sevilay Ata, "Parasal bir ihtiyacım da yok. Kendi hayatımda bir eksiklik yok, sadece mesleğime bir özlem nedeniyle geliyorum"



KAYSERİ - Sınıf öğretmeni olarak 23 yıl görev yaptıktan sonra 8 yıl önce emekli olan 52 yaşındaki Sevilay Ata, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği'nin açtığı ücretsiz kurs olduğunu duyunca, eğitime ve öğrencilere olan özlemini gidermek için herhangi bir ücret talep etmeden 16 öğrenciye ders veriyor.

Öğretmenlik hayatına 1987 yılında Mardin'in Derik ilçesinde başladığını söyleyen Sevilay Ata, öğretmenliği ailesinin de öngördüğü bir meslek olduğunu ve bu nedenle seçtiğini söyleyerek, "Mardin'in Derik ilçesinde iki yıl kadar görev yaptıktan sonra evlenince eş durumundan dolayı Adana'ya tayin oldum. Ardından Batman'a gittim ve burada görev yaptım. Daha sonra Kayseri'ye döndüm ve en uzun görev yerim olan Kayseri'de emekli oldum" diye konuştu.

Sınıf öğretmenliğinden 8 yıl önce emekli olduğunu anlatan Sevilay Ata, "Çok sevdiğim bu meslekten emekli olmak benim için çok zor oldu. 23 yıl çalıştığım bir meslek. Aslında daha da çalışabilirdim ama çocukların sorumluluğu biraz ağır geldi bana. Bir yerde onlara yeterli olamadığımı düşündüm. Gençlere bırakmak istedim. Onların daha enerjik olduğunu düşündüm. Üzülerek ayrıldım" ifadesinde bulundu.

"8 yıl içinde öğrencileri ve onlarla paylaştıklarımı özledim" diyen Sevilay Ata, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği'nin açtığı kursta benim kardeşimin eşi Hülya hanım da ders veriyordu. Benim eğitime ve öğrencilere olan özlemimi biliyordu. Bana, 'Sen de ders vermeyi düşünür müsün?' dedi. Uzun süreli bir çalışma beni yoracağı için haftada iki saatlik bir kurs olunca, öğrenciler için güzel bir ortam oluşturulduğunu görünce hemen kabul ettim" diye konuştu.

Dernekteki kursa oturduğu semt uzak olduğu için iki otobüs değiştirerek geldiğini anlatan Sevilay Ata, "Öğrenciler için oluşturulan ortam çok güzel olduğu için beni teşvik ediyor. Öğrencileri de özlediğim için iki otobüs değiştirerek gelmek benim için zor olmuyor. Çocuklar için güzel ve rahat bir ortam oluşturulduğu için benim de gelmem çok rahat oluyor" ifadesinde bulundu.

Haftada iki saatlik ders verdiğini ve 16 öğrencisinin bulunduğunu söyleyen Sevilay Ata, ücret almadan ders verdiğinin altını çizerek, "Burada gönüllü olarak çalışıyorum. Parasal bir ihtiyacım da yok. Kendi hayatımda bir eksiklik yok, sadece mesleğime bir özlem, çalıştığım günlere bir özlem olduğu için geliyorum. Çocukların da bu ortamda bana ihtiyacı olduğunu düşündüm. Kurs ortamı olduğunu duyunca geldim" dedi.