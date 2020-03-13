Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu - Haberler
Beyşehir, 3. Sayfa

Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli öğretmen, telefonla dolandırılmaktan mahalle muhtarının uyarıları ve polise haber vermesi sayesinde kurtuldu.

13.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:39
Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli öğretmen, telefonla dolandırılmaktan mahalle muhtarının uyarıları ve polise haber vermesi sayesinde kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen Y.Ş.'nin evini arayan kişiler, telefona çıkan eşine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aradıklarını belirterek görüşmek istediğini söyledi. Eşi de telefonu Y.Ş.'ye verdi. Şahıslar, telefondaki Y.Ş.ye, "Biz eşine korkmasın diye Beyşehir emniyetinden aradığımızı söyleyemedik. Hesabınızın bulunduğu banka şubenizde bir köstebek var. Devlet adına operasyon yapıyoruz. Bilgi sızdıran o köstebeği ortaya çıkaracağız. Sizin de yardımcı olmanız gerekiyor" diyerek emekli öğretmeni ikna edip evinden dışarıya çıkarmayı başardı. Dışarı çıkan öğretmenin evine muhtar ile yanında iki polis gönderdiklerini ve eşine 50 bin lira bıraktıklarını telefonla belirttiler. Öğretmenin de bankaya giderek 50 bin lira alarak yatırdığı IBAN numarasına parayı bilgi sızdıran köstebeğin ortaya çıkarılması adına yatırmasını istediler. Bankaya giderek hesaplarını kontrol eden öğretmenin durumdan şüphelenerek ikna olmaması ve arayan kişilere "Bankada hesabımda o kadar para yok, yarın yatırayım" demesi üzerine, telefonla "O zaman kredi çek yatır" baskısı kurdular. Daha sonra emekli öğretmenin telefonla eşine ulaşamaması üzerine gittiği Müftü Mahallesi Muhtarı Ali Uçar'ın "Ben sizin evinize polislerle gitmedim. Bunlar telefon dolandırıcıları inanmayın" diyerek polise haber vermesi üzerine ikna olan ve telefonla dolandırılmaktan son anda kurtarılan emekli öğretmen Y.Ş., adrese polis ekiplerinin gelmesi üzerine telefonla dolandırılmak istendiğini anlattı. Olayın ardından emekli öğretmen polis merkezine götürüldü. Polisin, telefonla arayan numaralar ile para yatırılması için verilen IBAN numarasını incelemeye aldığı öğrenildi.


Müftü Mahallesi Muhtarı Ali Uçar, "Hocam telaşlı bir şekilde muhtarlığa gelince mutlaka bunlar telefon dolandırıcılarıdır, dedim. Hemen telefonunu aldım ve evine gittim. Zili çaldım kapıyı açan yengeye de kimseyle görüşmemesi gerektiğini söyledim. Ondan sonra polisi aradık, polis geldi. Bu şekilde kendilerine yardımcı olarak telefonla dolandırılmalarının önüne geçtim. Onlar da bana mağdur olmasının önüne geçtiğim için teşekkür ettiler. Ben sadece herkesin yapacağı bir şeyi yaptım, mağdur olmalarının önüne geçtim. Bugünlerde yine bu yöntemlerle telefonla birçok kişinin aranarak dolandırılmaya çalışıldığını duyuyoruz. Vatandaşlarımız kesinlikle bu tür insanlara güvenmesinler, bilmedikleri, tanımadıkları numaraysa telefonlarını açmasınlar, hiçbir verilen hesaba para yatırmasınlar, polisimize haber versinler" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Uğur Akkuş Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 16:58:37. #1.15#